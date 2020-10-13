Спорт

О развитии спорта в Псковской области рассказал Михаил Ведерников на совещании полпреда

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 23 октября, принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СЗФО. Основной вопрос повестки дня был посвящен реализации государственной политики в области развития детско-юношеского и студенческого спорта субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах округа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, открывая заседание Совета, Александр Гуцан отметил, что задачи, поставленные президентом перед органам исполнительной власти, направлены на сохранение здоровья и благополучия граждан. В качестве одного из целевых показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» определено, что к 2024 году доля граждан, ведущих здоровый и спортивный образ жизни, должна составить не менее 55%. К 2030 году этот показатель должен достигнуть 70%.

Во время доклада Михаил Ведерников подчеркнул, что в Псковской области уделяется особое внимание развитию и популяризации спорта, и эта работа находит широкий отклик среди населения. «В минувшем году систематически занимались физической культурой и спортом порядка 225 тыс жителей - это 37% от общего числа. Показатель уверенно растет: за год он увеличился на 10%, за 10 лет - более чем в два раза. Потенциал роста на этом далеко не исчерпан», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что в числе приоритетных направлений - развитие массового спорта. Для создания соответствующей инфраструктуры используются все возможные ресурсы: нацпроекты, региональные программы, внебюджетные источники и государственно-частное партнерство.

«Только в рамках проекта "Спорт - норма жизни" уже построены 15 площадок ГТО и 3 ФОКОТа. В 2018 году в качестве пилотного проекта мы открыли первую профессиональную площадку для занятий уличной гимнастикой в Пскове. Уже через год на ее платформе регион впервые принимал Силовой чемпионат мира по воркауту, который дал существенный толчок развитию этой дисциплины», - подчеркнул губернатор.

В рамках обновления уличной спортивной инфраструктуры второй год подряд в муниципальных образованиях идет установка площадок для воркаута. На это выделяются средства из внебюджетных источников, заметил губернатор.

Михаил Ведерников рассказал, что в модернизации спортивной инфраструктуры активно участвуют крупные предприятия региона и инвесторы. Предприятия берут шефство над видами спорта, в числе первых оказались тхэквондо и регби. «Это хорошие примеры того, как идейный, профессиональный подход может значительно изменить и дополнить спортивный профиль региона»,- заметил глава региона.

В рамках государственно-частного партнерства крупнейшим проектом на территории Псковской области стал комплекс «Олимп», который включает в себя 25-метровый бассейн и универсальный спортивный зал. Кроме того, отметил губернатор, ведется работа с потенциальными инвесторами в части строительства крытых теннисных кортов и футбольного центра для развития детского спорта.

Работа некоммерческого сектора также значительно влияет на развитие спорта в регионе. В 2019 и 2020 годах 8 проектов спортивной направленности получили поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму более чем 11 млн рублей. Глава региона отдельно отметил проект «Самбо в школу», в рамках которого уже 30 школ оснащены борцовскими коврами.

«Таким образом, мы аккумулируем все федеральные и региональные средства, возможности коммерческого и некоммерческого сектора для решения одной задачи - формирования доступной спортивной инфраструктуры для всех жителей региона. Уверен, это ключевое, базовое условие для реализации поручения президента РФ. Мы его выполним», - подчеркнул Михаил Ведерников.