Спорт

Михаил Ведерников предложил увеличить субсидии дотационным регионам на создание ФОКОТов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил для субъектов РФ с низкой бюджетной обеспеченностью увеличить объем субсидии из федерального бюджета на создание ФОКОТов, так как в настоящее время обустройство основания полностью ложится на региональные бюджеты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, с соответствующим предложением он выступил 23 октября на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СЗФО.

В рамках заседания глава псковского региона обозначил ряд актуальных вопросов, решение которых помогло бы значительно ускорить темпы модернизации спортивной инфраструктуры области и привлечения граждан к занятию спортом.

Помимо предложения по увеличению объемов субсидирования Михаил Ведерников также предложил скорректировать условия предоставления субсидии для образовательных учреждений по проекту «Успех каждого ребенка» и дать возможность претендовать на дополнительную господдержку более крупным населенным пунктам.

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, в свою очередь, отметил, что предложения региона будут проработаны профильными специалистами. Кроме того, по итогам заседания участниками совета выработали комплекс мер и решений, направленных на повышение эффективности работы органов государственной власти субъектов СЗФО и органов местного самоуправления по выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации в сфере развития детско-юношеского и студенческого спорта.