Спорт

Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 24 октября

Чемпионат Псковской области по хоккею сезона 2020/2021 стартует 24 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей его организаторы.

Борьбу за награды будут вести 19 команд. Игры пройдут в трех дивизионах. Первый матч между «Беркутом» и «Родиной», выступающими в первом дивизионе, состоится сегодня в псковском Ледовом дворце, он начнется в 12.15.

Часть матчей чемпионата состоится также на ледовой арене «Айсберг» в Великих Луках.

Встречи проходят без зрителей и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

24 октября (суббота)

12:15. «Беркут» Палкинский район — «Родина» Псковский район (область)

13:30. «Аванта-Псков» — «Экспресс» Великие Луки (НХЛ)

15:00. «Плесков» — «ЛукиСпорт» Великие Луки (область)

16:15. «ХК 76» — «Луки-Экспресс» Великие Луки (область)

17:30. «Барсы» — «Красный город» (область)

18:45. «Легион» — «Гвардия-ПЭМЗ» (НХЛ)

25 октября (воскресенье)

13:15. «Новоржев» — «Невель» (область)

14:30. «Сталь» Псков – «Псков» (область)

17:00. «Медведи» — «Евро-Керамика» (НХЛ)

18:30. «Родина» — «Беркут» (НХЛ).