Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 24 октября

Чемпионат Псковской области по хоккею сезона 2020/2021 стартует 24 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей его организаторы.
Борьбу за награды будут вести 19 команд. Игры пройдут в трех дивизионах. Первый матч между «Беркутом» и «Родиной», выступающими в первом дивизионе, состоится сегодня в псковском Ледовом дворце, он начнется в 12.15.
Часть матчей чемпионата состоится также на ледовой арене «Айсберг» в Великих Луках.
Встречи проходят без зрителей и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
24 октября (суббота)
12:15. «Беркут» Палкинский район — «Родина» Псковский район (область)
13:30. «Аванта-Псков» — «Экспресс» Великие Луки (НХЛ)
15:00. «Плесков» — «ЛукиСпорт» Великие Луки (область)
16:15. «ХК 76» — «Луки-Экспресс» Великие Луки (область)
17:30. «Барсы» — «Красный город» (область)
18:45. «Легион» — «Гвардия-ПЭМЗ» (НХЛ)
25 октября (воскресенье)
13:15. «Новоржев» — «Невель» (область)
14:30. «Сталь» Псков – «Псков» (область)
17:00. «Медведи» — «Евро-Керамика» (НХЛ)
18:30. «Родина» — «Беркут» (НХЛ).