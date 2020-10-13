Спорт

Мастера воркаута провели занятие для юных псковичей

Представители псковского воркаут-движения провели мастер-класс для участников осеннего оздоровительного лагеря на базе школы №9. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov» в соцсети «ВКонтакте».

«"Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно", - сказал Лев Толстой. Именно под таким девизом прошел второй день осеннего оздоровительного лагеря под руководством представителей псковского воркаут-движения Алексея Метлицкого и Николая Милевского, а также педагогов дополнительного образования школы №9 города Пскова», - говорится в сообщении.

Дети смогли разучить различные элементы воркаута и увидеть наиболее сложные в исполнении атлетов.





Занятия прошли с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований и мер профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, отметили организаторы.