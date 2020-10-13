Названы победители Чемпионата Псковской области по бегу на шоссе

42-й Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе состоялся сегодня, 24 октября, возле мемориала жертвам фашизма в деревне Красуха Порховского района. Об этом сообщается в группе КЛБ «Скобарь» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: КЛБ «Скобарь»
Участники - спортсмены от 18 лет и старше - преодолели дистанции 5, 10, и 21 км. В абсолютном первенстве на 10 км победителем среди мужчин стал Илья Уткин из Великих Лук с результатом 32:42. У девушек чемпионкой признана Яна Михайлова из Псковского района - 41:17.
На полумарафоне очередной свой чемпионский титул завоевал Сергей Макаревич из Невеля - 1:14:05. «Хотелось бы также отметить очень высокий результат Григория Мухина, выступающего в возрастной категории 40+. Его время - 33:47 - стало третьим в абсолютном зачете», - добавили организаторы соревнований.
Результаты по возрастным категориям:
10 км, Ж 2002-1996
1. Коваленко Полина – 43:20
2. Ильина Наталья – 47:14
3. Евдокимова Ольга – 50:28
10 км, Ж 1995-1987
1. Яна Михайлова - 41:17.
10 км, Ж 1986 и старше
1. Байковская Оксана - 54:45.
10 км, М 2002-1996
1. Уткин Илья – 32:42
2. Михайлов Никита – 36:03
3. Костененко Андрей - 36:19
10 км, М 1995-1987
1. Грибов Артем – 33:19
2. Тюльков Никита - 34:28
3. Купцов Николай – 36:51
10 км, М 1986 и старше
1. Мухин Григорий – 33:47
2. Соляник Сергей - 35:52
3. Селиверстов Антон – 39:01
10 км, М 1975-1966
1. Иванов Юрий – 38:2_
2. Семенов Андрей - 41:54
3. Николаев Сергей – 43:2_
10 км, М 1965 и старше
1. Громов Виктор – 39:22
2. Кабанович Николай - 40:05
3. Сафронов Виктор – 42:00
21 км, М Абсолют
1. Макаревич Сергей - 1:14:05
2. Назаров Дмитрий - 1:16:03
3. Титов Алексей - 1:17:14.