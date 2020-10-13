Спорт

Названы победители Чемпионата Псковской области по бегу на шоссе

42-й Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе состоялся сегодня, 24 октября, возле мемориала жертвам фашизма в деревне Красуха Порховского района. Об этом сообщается в группе КЛБ «Скобарь» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: КЛБ «Скобарь»

Участники - спортсмены от 18 лет и старше - преодолели дистанции 5, 10, и 21 км. В абсолютном первенстве на 10 км победителем среди мужчин стал Илья Уткин из Великих Лук с результатом 32:42. У девушек чемпионкой признана Яна Михайлова из Псковского района - 41:17.

На полумарафоне очередной свой чемпионский титул завоевал Сергей Макаревич из Невеля - 1:14:05. «Хотелось бы также отметить очень высокий результат Григория Мухина, выступающего в возрастной категории 40+. Его время - 33:47 - стало третьим в абсолютном зачете», - добавили организаторы соревнований.

Результаты по возрастным категориям:

10 км, Ж 2002-1996

1. Коваленко Полина – 43:20

2. Ильина Наталья – 47:14

3. Евдокимова Ольга – 50:28

10 км, Ж 1995-1987

1. Яна Михайлова - 41:17.

10 км, Ж 1986 и старше

1. Байковская Оксана - 54:45.

10 км, М 2002-1996

1. Уткин Илья – 32:42

2. Михайлов Никита – 36:03

3. Костененко Андрей - 36:19

10 км, М 1995-1987

1. Грибов Артем – 33:19

2. Тюльков Никита - 34:28

3. Купцов Николай – 36:51

10 км, М 1986 и старше

1. Мухин Григорий – 33:47

2. Соляник Сергей - 35:52

3. Селиверстов Антон – 39:01

10 км, М 1975-1966

1. Иванов Юрий – 38:2_

2. Семенов Андрей - 41:54

3. Николаев Сергей – 43:2_

10 км, М 1965 и старше

1. Громов Виктор – 39:22

2. Кабанович Николай - 40:05

3. Сафронов Виктор – 42:00

21 км, М Абсолют

1. Макаревич Сергей - 1:14:05

2. Назаров Дмитрий - 1:16:03

3. Титов Алексей - 1:17:14.