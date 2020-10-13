Спорт

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и объявил о завершении карьеры

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254 и завершился во втором раунде досрочной победой 32-летнего россиянина удушающим приемом.

Для Хабиба Нурмагомедова эта победа стала 29-й подряд в профессиональной карьере. Защита чемпионского титула была для него уже третьей.

Свою победу спортсмен посвятил отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался из-за последствий коронавируса 3 июля.

По сообщению ТАСС, это был последний бой Хабиба в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), о чем он заявил после поединка.

«Сегодня был мой последний бой в UFC. Все, чего я хочу от UFC, - это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории», - сказал Нурмагомедов.

«Я завершаю карьеру в UFC. Пусть Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выявляют лучшего. Я хотел бы побольше времени уделить своей маме», — цитируют спортсмена российские СМИ.

Фото: khabib.com