Спорт

В Великих Луках состоялась презентация книги «Олимпийская слава Псковщины»

В Великих Луках состоялась презентация книги «Олимпийская слава Псковщины» декана социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, кандидата исторических наук, директора Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрия Белюкова. Об этом он сам рассказал Псковской Ленте Новостей.

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Книга рассказывает о псковичах - победителях, призерах и участниках Олимпийских игр.

Это первое обобщающее исследование, включающее 30 биографических очерков о псковичах-олимпийцах - уроженцах Псковского края и тех, чей жизненный путь неразрывно связан с Псковщиной.

Кроме того, в книге отражены события и факты олимпийской истории, проблемы сохранения олимпийского наследия Псковского края.

«Благодарю всех, кто стал участником презентации, сказал добрые слова в адрес книги и автора. Слова особой благодарности организаторам - Центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского», - поблагодарил Дмитрий Белюков.