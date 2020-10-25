Спорт

Псковичи заняли призовые места на чемпионате России по панкратиону

Спортсмены из Псковской области заняли призовые на чемпионате России по панкратиону в Иркутске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации панкратиона.

Фото: федерация панкратиона Псковской области

«Псковская область показала хороший результат - "золото" (в 92 кг) и "серебро" (в 77 кг). Ребята постарались и будут представлять сборную России на предстоящих чемпионатах Европы и мира», - говорится в сообщении.

Фото: федерация панкратиона Псковской области

Президент федерации панкратиона Псковской области Михаил Тетюхин, сопровождавший псковских спортсменов в Иркутске, остался доволен выступлением сборной и выразил благодарность тренерскому составу, комитету по спорту Псковской области за помощь в поездке.