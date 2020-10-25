Спорт

Псковская дзюдоистка заняла третье место на турнире памяти Анатолия Рахлина в Петербурге

Спортсменка клуба дзюдо «Кодокан - Псков» Ангелина Михайлова заняла третье место в весовой категории до 40 кг на VIII Традиционном юношеском турнире по дзюдо памяти Заслуженного тренера России Анатолия Рахлина среди спортсменов 2006-2007 годов рождения в Санкт-Петербурге 31 октября, сообщается в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: клуб дзюдо «Кодокан - Псков»

«К сожалению, спортсмены клуба дзюдо "Кодокан - Псков" Тимур Тимофеев и Владислав Жуков уступили своим соперникам», - рассказали в клубе.

Фото: клуб дзюдо «Кодокан - Псков»

Медали разыграли в девяти весовых категориях у юношей и семи - у девочек. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Башкирии, Крыма, ЯНАО, Ленинградской, Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Костромской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Ярославской областей и Краснодарского края, а также группа спортсменов из Донецкой Народной Республики.

Сегодня, 1 ноября, в Санкт-Петербурге проходит Фестиваль детского дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения, на котором выступят семь спортсменов клуба дзюдо «Кодокан - Псков».