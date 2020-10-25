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Спорт

Юные спортсмены Псковской области побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

01.11.2020 19:22|ПсковКомментариев: 0

Юные спортсмены Псковской области посетили шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта», которое прошло во Дворце спорта «Лужники» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подобные поездки псковских ребят в Москву на масштабное театрализованное гимнастическое представление проходят уже третий год. Они организованы по инициативе и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Дети из Пскова и Великих Лук смогли увидеть спортивно-театрализованное представление с участием звезд мировой гимнастики, акробатики и прыжков на батуте, посвященное истории олимпийских побед отечественных гимнастов. Помощь в организации этой поездки оказал благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зрителями представления стали 24 юных спортсмена преимущественно из многодетных семей и семей с непростой жизненной ситуацией. За выступлениями именитых гимнастов наблюдали начинающие спортсмены, которые занимаются спортивной гимнастикой и аэробикой.

Кроме того, в столице для ребят подготовили экскурсионную программу. Дети посетили Кремль, побывали на Воробьевых горах и в парке Победы.

Во время переезда и в ходе шоу был соблюден комплекс эпидемических рекомендаций Роспотребнадзора.

«В спортивно-гимнастическом шоу принимают участие выдающиеся спортсмены российского и мирового спорта. В их числе Алия Мустафина, Николай Крюков, Мария Пасека, Елена Замолодчикова, Оксана Чусовитина. Также зрители смогут увидеть выступления известных гимнасток-художниц - Александры Солдатовой и Екатерины Селезневой», - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности в постановке задействовано более 200 участников: чемпионы Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы, сильнейшие представители российских сборных в разных видах спорта и совсем юные спортсмены.

Теги: #спорт #гимнастика
Источник: Псковская Лента Новостей
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