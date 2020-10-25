Спорт

Юные спортсмены Псковской области побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

Юные спортсмены Псковской области посетили шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта», которое прошло во Дворце спорта «Лужники» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подобные поездки псковских ребят в Москву на масштабное театрализованное гимнастическое представление проходят уже третий год. Они организованы по инициативе и при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Дети из Пскова и Великих Лук смогли увидеть спортивно-театрализованное представление с участием звезд мировой гимнастики, акробатики и прыжков на батуте, посвященное истории олимпийских побед отечественных гимнастов. Помощь в организации этой поездки оказал благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зрителями представления стали 24 юных спортсмена преимущественно из многодетных семей и семей с непростой жизненной ситуацией. За выступлениями именитых гимнастов наблюдали начинающие спортсмены, которые занимаются спортивной гимнастикой и аэробикой.

Кроме того, в столице для ребят подготовили экскурсионную программу. Дети посетили Кремль, побывали на Воробьевых горах и в парке Победы.

Во время переезда и в ходе шоу был соблюден комплекс эпидемических рекомендаций Роспотребнадзора.

«В спортивно-гимнастическом шоу принимают участие выдающиеся спортсмены российского и мирового спорта. В их числе Алия Мустафина, Николай Крюков, Мария Пасека, Елена Замолодчикова, Оксана Чусовитина. Также зрители смогут увидеть выступления известных гимнасток-художниц - Александры Солдатовой и Екатерины Селезневой», - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности в постановке задействовано более 200 участников: чемпионы Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы, сильнейшие представители российских сборных в разных видах спорта и совсем юные спортсмены.