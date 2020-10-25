Спорт

Более 400 школьников, студентов и курсантов познакомили с воркаутом в Пскове за два месяца

С проектом развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО, активисты движения Street Workout Pskov познакомили свыше 400 школьников, студентов и курсантов в областном центре и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер спортивного движения в регионе Виталий Дидыч.

Встречи с учащимися проводились как в образовательных учреждениях, так и на спортивных площадках в августе и сентябре. «Кроме этого, псковские воркаут-спортсмены сформировали группу молодых людей для бесплатного участия в тренировочном процессе по подготовке их к нормам комплекса ГТО с последующей сдачей», - отметил Виталий Дидыч.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодежного центра

Подать заявку на участие можно здесь. Контакты: 89118816577 (Виталий Дидыч).