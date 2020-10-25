Спорт

Продолжается строительство стадиона в школе №17 Пскова

Продолжается строительство школьного стадиона в школе №17 города Пскова. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, подрядная организация окончила работы по планировке участка, его асфальтированию.

Обустроено ограждение, подъездные пути. Выполнен монтаж современного искусственного футбольного поля и ямы для прыжков в длину. В ближайшие дни начнется монтаж синтетических беговых дорожек. В дальнейшем будет смонтированы силовые тренажеры и воркаут-площадка