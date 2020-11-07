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Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов встретится с бойцом из Египта на октагоне в Петербурге

07.11.2020 14:03|ПсковКомментариев: 0

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмен Центра ММА города Великие Луки и клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Руслан Шамилов готовится к бою со спортсменом из Египта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

Бой пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге в рамках турнира MMA-series 20. Отмечается, что египетский боец Абдель Рахман Эмам принимал участие в турнирах таких промоушенов, как EC, GalAna Exclusive Championship и EFC.

«В общем, сильный оппонент. Но мы знаем, что наш боец имеет очень большой опыт, и встречался с такими же сильными соперниками», - добавили в клубе единоборств.

Теги: #великие луки #мма #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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