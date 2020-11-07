Спорт

102 спортивных зала отремонтировали в сельских школах Псковской области

Более 100 спортивных залов отремонтировали в сельских школах Псковской области в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Благодаря проекту "Единой России" "Детский спорт" уже удалось отремонтировать 102 спортзала в сельских школах Псковской области на сумму 105,6 млн рублей, - отметил координатор партийного проекта «Детский спорт», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. - В регионе развивается сеть физкультурно-оздоровительных комплексов: в 2015 году в рамках партпроекта появился ФОКОТ в Великих Луках, готовятся к открытию ФОКОТы в Плюссе и в Пскове, идет строительство спортивных комплексов в Себежском районе и в Печорах».

Совершенствование спортивной инфраструктуры - одна из приоритетных задач партии, подчеркнул парламентарий. «Эта работа позволяет сделать спорт доступнее для жителей нашей области. И, как следствие, в регионе с каждым годом появляется все больше людей, для которых занятия спортом становятся систематическими и входят в повседневный образ жизни», - добавил Юрий Сорокин.