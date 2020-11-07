Спорт

Строительная готовность ФОКОТа в Себежском районе превышает 50%

Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в поселке Сосновый Бор Себежского района превышает 50%. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте районной администрации.

«В Сосновом Бору больше чем наполовину выполнены работы по созданию физкультурно оздоровительного комплекса открытого типа, - говорится в сообщении. - К настоящему времени создана грунтовая площадка, уложенная по специальной технологии, произведена заливка бетонной смеси в основание контурного ограждения, установлены борта и уложены все необходимые инженерные коммуникации».

Напомним, в состав ФОКОТа войдут круговая беговая дорожка длиной 200 м, прямая беговая дорожка длиной 60 м, хоккейная коробка 60х30 м с травяным покровом, площадки для стритбола, яма с песком для прыжков в длину, трибуны для зрителей, площадки для уличных тренажеров и воркаута, два модульных бытовых павильона и общественные уборные.