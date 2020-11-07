Спорт

Пскович назван лучшим игроком финала Кубка Северо-Запада по футболу

Игрок футбольного клуба «Псков» Руслан Суродин признан лучшим игроком финальных матчей розыгрыша Кубка Северо-Запада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межрегиональном объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Как сообщалось ранее, в решающих поединках наша команда дважды победила петербургский клуб «С.П.Б.К.Л.С» (3:0, 2:0). По окончании второго финального матча псковичи получили Кубок и медали победителей соревнований.



На снимке: ФК «Псков» – победитель Кубка МРО «Северо-Запад» по футболу среди команд III дивизиона. 7 ноября 2020 года. Фото: МРО «Северо-Запад»