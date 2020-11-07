Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по карате «Петербургская весна»

Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по карате WKF «Петербургская весна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Соревнования прошли 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. В этом году «Петербургская весна» состоялась только осенью из-за пандемии коронавируса.
«В 2020 году было отменено первенство России по карате, и данные соревнования стали альтернативной заменой для всех спортсменов. Такой географии и такого уровня участников мы давно не видели. Более 1000 участников от 12 лет в категориях индивидуальное ката, ката-группа и индивидуальное кумите», - рассказал председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Состязания прошли с обеспечением всех необходимые мер по профилактики новой коронавирусной инфекции. Зрители и сопровождающие не допускались на спортивный объект, а спортсмены попадали в зал только за 30 минут до начала выступления.
Псковские спортсмены приняли участие в этих соревнованиях в составе сборной команды области. В итоге «бронзу» в ката-группе 12-13 лет завоевала команда, в состав которой вошли Александра Яковлева, Полина Бакунина, Елизавета Потебня. «Серебро» среди участников той же возрастной категории также получила псковская команда, в составе которой выступили Георгий Новик, Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня.