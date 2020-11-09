Спорт

Музей спорта Псковского края пополнился редкими фотографиями олимпийской чемпионки Татьяны Авериной

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края пополнился редкими фотографиями двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Авериной с автографами. Об этом сообщил директор музея, депутат Великолукской гордумы Дмитрий Белюков в своем Instagram-аккаунте.

Фотографии передал коллекционер из Латвии Алдис Юстаментс. Также он подарил музею билет на соревнования по фигурному катанию XIII Олимпийских зимних игр 1980 года в Лэйк-Плэсиде (США). «Это первый артефакт в музее спорта Псковского края, связанными с этими играми», - отметил Дмитрий Белюков.

В Лэйк-Плэсиде Псковская область была представлена одной спортсменкой – лыжницей Ниной Балдычевой, которая завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке 4х5 км