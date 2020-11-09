Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
Семейная связь
Новогодний Корпоратив
Новая модель сапог Nordman
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чего ждать на федеральных дорогах
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
 
 
 
ещё Спорт 09.11.2020 10:501 Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по карате «Петербургская весна» 10.11.2020 19:060 Музей спорта Псковского края пополнился редкими фотографиями олимпийской чемпионки Татьяны Авериной 09.11.2020 10:501 Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по карате «Петербургская весна» 09.11.2020 08:120 Псковские спортсмены победили на Первенстве и Кубке России по боевому самбо 08.11.2020 13:590 Пскович назван лучшим игроком финала Кубка Северо-Запада по футболу 07.11.2020 17:020 Строительная готовность ФОКОТа в Себежском районе превышает 50%
 
 
 
Самое популярное 09.11.2020 06:5720 Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Псковской области за сутки 03.11.2020 10:5822 В Псковской области побит суточный рекорд по заболеваемости COVID-19 06.11.2020 19:354 Скончался ведущий Александр Минин – псковский Дед Мороз 05.11.2020 20:232 Два новых очага коронавируса зафиксированы в Псковской области 05.11.2020 11:1611 Группа компаний «Ресторанный партнер» прекратила свое существование
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Музей спорта Псковского края пополнился редкими фотографиями олимпийской чемпионки Татьяны Авериной

10.11.2020 19:06|ПсковКомментариев: 0

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края пополнился редкими фотографиями двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Авериной с автографами. Об этом сообщил директор музея, депутат Великолукской гордумы Дмитрий Белюков в своем Instagram-аккаунте.

Фотографии передал коллекционер из Латвии Алдис Юстаментс. Также он подарил музею билет на соревнования по фигурному катанию XIII Олимпийских зимних игр 1980 года в Лэйк-Плэсиде (США). «Это первый артефакт в музее спорта Псковского края, связанными с этими играми», - отметил Дмитрий Белюков.

В Лэйк-Плэсиде Псковская область была представлена одной спортсменкой – лыжницей Ниной Балдычевой, которая завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке 4х5 км

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 181 человек
10.11.2020, 20:150 Производство оборудования для переработки отходов животного происхождения планируют запустить в ОЭЗ «Моглино» 10.11.2020, 19:530 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике 10.11.2020, 19:270 Михаил Ведерников: Служба в ОВД требует исключительной отваги и честности 10.11.2020, 19:060 Музей спорта Псковского края пополнился редкими фотографиями олимпийской чемпионки Татьяны Авериной
10.11.2020, 18:470 Минэкономразвития РФ приглашает псковичей на вебинар о финансовой грамотности 10.11.2020, 18:400 Прокуратура проводит проверку по факту неуведомления родственников о смерти мужчины в великолукской больнице 10.11.2020, 18:353 Ученые заявили об эпидемии психических расстройств на фоне коронавируса 10.11.2020, 18:260 Госзакупки по небольшим контрактам превратятся в электронный магазин - Ольга Милонаец
10.11.2020, 18:250 Псковский губернатор и генконсул Кореи в Петербурге обсудили перспективы сотрудничества 10.11.2020, 18:190 Добровольцы помогли пожилым великолучанам с доставкой продуктов на дом 10.11.2020, 18:120 Волонтерский центр продолжает работу в Псковской области 10.11.2020, 18:000 Лучшего в православной живописи определили среди заключенных в Псковской области
10.11.2020, 17:480 Псковский Роспотребнадзор ответит на вопросы об ограничениях в общепите 10.11.2020, 17:391 Эксперты не наблюдают негативного воздействия дорожных работ на состояние церкви Косьмы и Дамиана 10.11.2020, 17:350 В Псковской области остаются активными семь очагов коронавируса 10.11.2020, 17:280 Ольга Милонаец назвала самые проблемные сферы по числу нарушений антимонопольного закона
10.11.2020, 17:190 Более 11 тысяч псковичей написали «Большой этнографический диктант» 10.11.2020, 17:051 В Гдовском районе автомобиль съехал в кювет из-за гололеда 10.11.2020, 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря 10.11.2020, 16:540 Большим событием для региона назвал Андрей Пронин победу псковской артистки в «Золотой маске»
10.11.2020, 16:530 Ирина Голубева поблагодарила Общественный совет по ОКН за то, что не дремал 10.11.2020, 16:520 Госдума утвердила новых министров и вице-премьера 10.11.2020, 16:500 Большой секрет для маленькой компании 10.11.2020, 16:400 Дмитрий Месхиев поздравил псковскую артистку с получением «Золотой маски»
10.11.2020, 16:350 Испорченные вандалами таблички на объектах ЮНЕСКО в Пскове заменят в 2021 году 10.11.2020, 16:212 Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса 10.11.2020, 16:200 Движение автомобилей ограничат на улице Московской в Пскове с 11 ноября 10.11.2020, 16:190 В Псковской епархии приведут убранство храмов к единообразию
10.11.2020, 16:038 Безнадежного пациента спасли в Псковской инфекционной больнице 10.11.2020, 15:570 «Изначально я ни на что не рассчитывала»​​​​​​​: псковская актриса о премии «Золотая маска» 10.11.2020, 15:510 Древлехранитель Псковской епархии: Включение храмов в список ЮНЕСКО - это не только особые привилегии 10.11.2020, 15:400 Ночные заморозки снова ожидаются в Псковской области
10.11.2020, 15:360 Служба управления объектами ЮНЕСКО создается в Псковской области 10.11.2020, 15:330 Мальчика сбил автомобиль на улице Леона Поземского в Пскове 10.11.2020, 15:321 Редкие фрески обнаружили в псковском храме 10.11.2020, 15:301 Автоинструктора оштрафовали в Острове за работу без маски
10.11.2020, 15:280 Завершается корректировка планов управления объектами Всемирного наследия в Псковской области 10.11.2020, 15:200 В Сети появилось видео с места ремонта путепровода через Северный обход Пскова 10.11.2020, 15:180 Федеральные и региональные инициативы обсудили в «Школе молодых законотворцев» 10.11.2020, 15:070 Началась видеотрансляция пресс-конференции «ЮНЕСКО: псковский опыт»
10.11.2020, 15:050 В Пскове проехавший на красный свет «Хендай» проверил на прочность «Киа» 10.11.2020, 14:440 Вывоз антиквариата пресекли таможенники в Псковской области 10.11.2020, 14:410 Скидки для полицейских действуют в ресторане «Инжир» и кафе «Вкус и цвет» в Пскове 10.11.2020, 14:412 Псковский губернатор пообещал руководителям трех комитетов бессонные ночи
10.11.2020, 14:374 Актриса Псковского драматического театра завоевала «Золотую маску» 10.11.2020, 14:360 Ольга Милонаец: Соблазн списать все недоделки по госконтрактам на пандемию велик 10.11.2020, 14:300 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 90% 10.11.2020, 14:210 Более 100 цирковых животных ввезли через границу в Псковской области
10.11.2020, 14:190 Псковская область занимает предпоследнее место в СЗФО по числу выздоровевших от COVID-19 10.11.2020, 14:104 Николай Рассадин предложил освободить малый и средний бизнес от налогов в период пандемии 10.11.2020, 14:010 «Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО 10.11.2020, 13:550 Сумма штрафов от Псковского УФАС в этом году в 10 раз больше, чем обычно
10.11.2020, 13:471 Финалистки конкурса «Мисс Псков» погрузились в мир фэшн-индустрии 10.11.2020, 13:400 Наталья Федорова: Ветераны полиции - люди высокой нравственной закалки 10.11.2020, 13:360 В Псковском УФАС указали на увеличение количества жалоб в сфере госзакупок 10.11.2020, 13:301 В Пскове пешеходы получают штрафы, когда не смотрят по сторонам на проезжей части
10.11.2020, 13:290 В Дедовичах ищут мужчину в очках и с седой бородой 10.11.2020, 13:260 Новый лифт установили в псковской поликлинике №3 10.11.2020, 13:100 Определены победители фотоконкурса к 20-летию ПЛН 10.11.2020, 13:080 Иностранец попытался дать взятку таможеннику в Печорском районе
10.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец 10.11.2020, 13:010 «Зеленый день» в Сбере: какие выгоды получат псковичи 10.11.2020, 12:454 Александр Козловский: Ветераны полиции составляют золотой фонд службы правопорядка 10.11.2020, 12:400 На скользкой дороге в Печорах столкнулись три автомобиля
10.11.2020, 12:380 Сотрудники районных учреждений культуры постигают азы эксплуатации автоклубов 10.11.2020, 12:360 Более 800 тысяч рублей лишилась псковичка, доверившись мошенникам 10.11.2020, 12:341 Николай Рассадин предложил бросить все силы на решение проблем здравоохранения 10.11.2020, 12:280 «Пусть светится как новогодняя елка»: ГИБДД Пскова о безопасности ребенка на дороге
10.11.2020, 12:231 Полицейские и их семьи могут со скидкой посетить аквапарк «Акваполис» 10.11.2020, 12:140 В ОЭЗ «Моглино» могут запустить завод по производству пластмассы 10.11.2020, 12:100 В правила застройки Пскова предлагается внести изменения, касающиеся «Таблетки» 10.11.2020, 12:000 В гдовский «Дом белого аиста» поступили новые птицы с травмами
10.11.2020, 11:522 Мужчина не смог смириться с уходом жены и попытался отрубить ей руки. 18+ 10.11.2020, 11:430 Псковские творческие коллективы могут поучаствовать в конкурсе «Казачок Тамани» 10.11.2020, 11:390 «Эхономика»: Ольга Милонаец о «черной метке» УФАС и резонансных делах 10.11.2020, 11:261 Псковская таможня информирует о смене реквизитов для перевода платежей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.