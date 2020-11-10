Спорт

Псковские футболисты сыграют в суперфинале соревнований «Кожаный мяч»

Спортсмены из псковской футбольной школы «Стрела» отправятся на соревнования в Сочи.

Как сообщает телеграм-канал «Псковский спорт», с 19 по 23 ноября в Сочи пройдет суперфинал соревнований «Кожаный мяч».

Псковичи добились права на выступление в финале в старшей возрастной группе (14-15 лет).

Отметим, «Кожаный мяч» — крупнейшее массовое всероссийское соревнование по футболу среди детских команд.

«Кожаный мяч» стал трамплином в большой футбол для таких футболистов как Федор Черенков, Олег Блохин, Хорен Оганесян, Ашот Хачатрян, Гамлет Мхитарян, Альберт Саркисян, Игорь Колыванов, Сергей Родионов, Олег Романцев, Андрей Шевченко, Валерий Карпин, Алан Дзагоев