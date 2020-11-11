Спорт

Псковская спортсменка завоевала три медали на чемпионате России по парабадминтону

Псковичка Екатерина Огинская вернулась из Ставрополя с тремя медалями чемпионата России по парабадминтону. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Псковской области.

Соревнования прошли в столице Ставропольского края на базе СК «Восток-Арена» прошел с 5 по 10 ноября. В них приняли участие 98 спортсменов из 18 регионов. Псковскую область представляли спортсмены регионального Центра спортивной подготовки Екатерина Огинская и Эдуард Барканов.

«Особенно удачным соревнование выдалось для Екатерины Огинской. Псковичка выступала в трех разрядах - личном, парном и миксте и во всех трех добилась попадания на пьедестал: "бронза" в одиночном, два "серебра" в парах. К сожалению, партнер Эдуарда Барканова по паре заболел перед соревнованием и бадминтонист не смог зацепиться за медали», - отметили в Центре спортивной подготовки.

По итогам соревнований будет сформирован оснoвной и резервный сoставы сбoрной России по парабадминтoну для участия в чемпиoнате мира 2021 года в испанскoм городе Уэльве и в Паралимпийских играх в Тoкио, сообщили в федерации.