Спорт

Завершены основные работы по строительству стадиона у школы №17 в Пскове

Основные работы по строительству стадиона у школы №17 города Пскова завершены. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет 60%. Все основные работы выполнены, - заметил он. - Изготовлено асфальтовое основание, смонтирован современный спортивный газон, установлены и подключены световые опоры, заканчивается монтаж искусственного синтетического покрытия. В состав проекта у нас также входит комплекс тренажеров: "яма" для прыжков в длину, ворота для футбола, шведская стенка с турниками, уличные тренажеры, баскетбольные и волейбольные стойки, брусья».

По информации подрядчика, в скором времени будут установлены трибуны для зрителей на 48 человек и три скамейки для запасных - каждая по 10 мест.

«Совсем скоро можно будет организовывать занятия по физической культуре на открытом воздухе, а также устраивать дополнительные спортивные мероприятия», - поделилась впечатлением директор школы Светлана Алексеева.

Александр Коновалов подчеркнул, что спортивный стадион будет открыт для посещения не только учащимся школы, но и жителям микрорайона.

Добавим, строительство объекта проходит в рамках президентской программы. На создание стадиона было выделено более 12 млн рублей. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца ноября.