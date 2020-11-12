Спорт

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили 150 камер видеонаблюдения

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проконтролировал ход ремонта на стадионе «Машиностроитель». Вместе с ним объект 12 ноября посетили его заместители Александр Коновалов и Валентина Зубова. Результаты выполненной работы продемонстрировал руководитель проекта Юрий Стрелков.

В целом, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, генподрядчик четко исполняет график работ. «Мы часто встречаемся с подрядчиком на стадионе, проводим еженедельные планерки. Самое сложное, что осталось сделать - это постелить резиновое покрытие на беговые дорожки, так как необходимы благоприятные погодные условия без дождей, а в остальном никаких сложностей быть не должно. Готовность объекта очень высокая. К 1 декабря объект будет завершен на 100%. После нового года, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, будет возобновлена работа детских секций», - сказал Александр Братчиков.

Руководитель проекта Юрий Стрелков рассказал, какие работы уже выполнены на сегодняшний день и что еще предстоит сделать. «Заканчиваем работы по благоустройству, укладываем везде верхний слой асфальта и спортивное покрытие на сектора. Идут к завершению работы по внутренней отделке помещений, по монтажу лифтов, установке кресел на трибунах. Также осталось дождаться поставки мебели для раздевалок и некоторых помещений. Это будет высокотехнологичный стадион, оборудованный по современным технологиям. Он оснащен сверхзвуковыми колонками премиального класса, установлен огромный экран, управлять которым можно с любой точки стадиона. Кроме того, на территории стадиона установлено 150 камер видеонаблюдения», - сообщил руководитель проекта.

Реконструкция объекта велась в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням, состоявшимся в июне 2019 года. На эти цели из федерального бюджета было выделено 750 млн рублей. Первая очередь реконструкции стадиона завершится к 1 декабря, после чего начнется вторая, которая предусматривает создание на территории стадиона современного многофункционального спортивного комплекса, в котором смогут заниматься гимнасты, легкоатлеты и все жители города.