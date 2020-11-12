Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
Семейная связь
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодний Корпоратив
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Чего ждать на федеральных дорогах
Новая модель сапог Nordman
 
 
 
ещё Спорт 12.11.2020 16:430 На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили 150 камер видеонаблюдения 12.11.2020 16:430 На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили 150 камер видеонаблюдения 12.11.2020 13:300 Завершены основные работы по строительству стадиона у школы №17 в Пскове 12.11.2020 12:520 Псковская спортсменка завоевала три медали на чемпионате России по парабадминтону 11.11.2020 19:331 Псковские футболисты сыграют в суперфинале соревнований «Кожаный мяч» 10.11.2020 19:060 Музей спорта Псковского края пополнился редкими фотографиями олимпийской чемпионки Татьяны Авериной
 
 
 
Самое популярное 09.11.2020 06:5720 Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Псковской области за сутки 11.11.2020 12:434 Скончалась известный псковский визажист Татьяна Трембач 10.11.2020 19:534 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике 11.11.2020 00:0410 Почти 140 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 10.11.2020 11:167 Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили 150 камер видеонаблюдения

12.11.2020 16:43|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проконтролировал ход ремонта на стадионе «Машиностроитель». Вместе с ним объект 12 ноября посетили его заместители Александр Коновалов и Валентина Зубова. Результаты выполненной работы продемонстрировал руководитель проекта Юрий Стрелков.

В целом, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, генподрядчик четко исполняет график работ. «Мы часто встречаемся с подрядчиком на стадионе, проводим еженедельные планерки. Самое сложное, что осталось сделать - это постелить резиновое покрытие на беговые дорожки, так как необходимы благоприятные погодные условия без дождей, а в остальном никаких сложностей быть не должно. Готовность объекта очень высокая. К 1 декабря объект будет завершен на 100%. После нового года, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, будет возобновлена работа детских секций», - сказал Александр Братчиков.

Руководитель проекта Юрий Стрелков рассказал, какие работы уже выполнены на сегодняшний день и что еще предстоит сделать. «Заканчиваем работы по благоустройству, укладываем везде верхний слой асфальта и спортивное покрытие на сектора. Идут к завершению работы по внутренней отделке помещений, по монтажу лифтов, установке кресел на трибунах. Также осталось дождаться поставки мебели для раздевалок и некоторых помещений. Это будет высокотехнологичный стадион, оборудованный по современным технологиям. Он оснащен сверхзвуковыми колонками премиального класса, установлен огромный экран, управлять которым можно с любой точки стадиона. Кроме того, на территории стадиона установлено 150 камер видеонаблюдения», - сообщил руководитель проекта.

Реконструкция объекта велась в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням, состоявшимся в июне 2019 года. На эти цели из федерального бюджета было выделено 750 млн рублей. Первая очередь реконструкции стадиона завершится к 1 декабря, после чего начнется вторая, которая предусматривает создание на территории стадиона современного многофункционального спортивного комплекса, в котором смогут заниматься гимнасты, легкоатлеты и все жители города.

Теги: #ОМСУ #спорт #Машиностроитель #стадион
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 391 человек
12.11.2020, 16:530 Россия вводит санкции в отношении представителей Германии и Франции 12.11.2020, 16:430 На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили 150 камер видеонаблюдения 12.11.2020, 16:380 Нагрузка на врача псковской поликлиники составляет 30-35 вызовов в день 12.11.2020, 16:350 Цены на электронные градусники, мыло и утюги выросли в Псковской области
12.11.2020, 16:340 До 750 вызовов скорой помощи в сутки фиксируется в Псковской области 12.11.2020, 16:190 Где вы, мастера культуры? 12.11.2020, 16:170 Профсоюзы просят решить вопрос о доплате псковским педагогам в организациях профобразования 12.11.2020, 16:110 Отдельную COVID-лабораторию развернут в псковском центре СПИД
12.11.2020, 16:070 Коечный фонд увеличат в Псковской областной инфекционной больнице 12.11.2020, 16:000 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Друзья немецкого языка» 12.11.2020, 15:562 Александр Нестерук призвал вмешаться в работу коммерческих COVID-лабораторий 12.11.2020, 15:520 Для жителей аварийных домов могут снизить платежи в фонд капремонта
12.11.2020, 15:512 Бензин подорожал в Псковской области 12.11.2020, 15:480 Псковская область занимает 50 место в России по уровню заболеваемости COVID-19 12.11.2020, 15:450 Пенсионерка из Пскова лишилась денег при попытке получить компенсацию за лекарства 12.11.2020, 15:410 В Псковской области увеличился спрос на сотрудников спортклубов и госслужащих
12.11.2020, 15:400 В псковских больницах зафиксирована самая низкая в СЗФО летальность из-за коронавируса 12.11.2020, 15:300 ВТБ Онлайн адаптируют для незрячих клиентов 12.11.2020, 15:250 Вышел новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 12.11.2020, 15:215 Губернатор назвал напряженной эпидобстановку в Псковской области
12.11.2020, 15:200 Около 60 незаконных свалок предстоит убрать в Псковском районе 12.11.2020, 15:110 Псковичей приглашают отдохнуть в «Пушкиногорье» со скидкой 12.11.2020, 15:040 В Бежаницком районе начал работать новый асфальтобетонный завод 12.11.2020, 15:010 Правительство выделит еще около 62 млрд рублей на детские выплаты
12.11.2020, 14:590 «Убитые дороги Пскова» просят проверить светофор на перекрестке Звездная - Юности 12.11.2020, 14:560 В России решили продлить программу «Земский учитель» 12.11.2020, 14:291 Александр Юров назначен главврачом псковского онкодиспансера 12.11.2020, 14:276 Псковичей просят отнестись с пониманием к отмене автобусных рейсов
12.11.2020, 14:240 Фотофакт: Выбросили автомобиль? 12.11.2020, 14:060 В Псковской области пресекли контрабанду более 2 тысяч пачек сигарет 12.11.2020, 14:010 «Сообразим на троих» о COVID-рекордах и итогах работы Полонской. ВИДЕО 12.11.2020, 13:570 Новый состав детского общественного совета формируют в Псковской области
12.11.2020, 13:480 ВТБ запускает для своих клиентов новое мобильное приложение 12.11.2020, 13:410 Онлайн-карту загрязнения водных объектов предлагают создать в России 12.11.2020, 13:360 В магазины «Деревня Соловьи» вернулся любимый многими мясной продукт 12.11.2020, 13:300 Завершены основные работы по строительству стадиона у школы №17 в Пскове
12.11.2020, 13:220 Общественный пресс-центр ПЛН: Победа Псковского драмтеатра в фестивале «Золотая маска» 12.11.2020, 13:123 Жалоба по поводу антисанитарии на центральном рынке Пскова поступила губернатору 12.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 12.11.2020, 12:530 Жители Пскова отдают предпочтение российским сериалам
12.11.2020, 12:520 Псковская спортсменка завоевала три медали на чемпионате России по парабадминтону 12.11.2020, 12:480 Пресс-конференция Владимира Путина пройдет с элементами прямой линии 12.11.2020, 12:420 В Псковской области количество фальшивок сократилось на 3% 12.11.2020, 12:400 «Сообразим на троих»: COVID-рекорды, новые ограничения и год Полонской
12.11.2020, 12:279 «Курят, плюются, матерятся!»: псковичка в шоке от студентов политехнического колледжа 12.11.2020, 12:230 Налоговые каникулы продлеваются в России до конца года 12.11.2020, 12:181 Из дела Гавунаса могут исключить эпизод о незаконном приобретении агрофирмы «Черская» 12.11.2020, 12:101 С 1 декабря отменяется поезд Псков – Скангали
12.11.2020, 12:062 У бездомных в России может появиться свой уполномоченный 12.11.2020, 12:053 Строящийся в Псковском районе соцгородок посетил губернатор 12.11.2020, 11:460 Суд оправдал псковича, обвинявшегося в двойном убийстве 12-летней давности 12.11.2020, 11:350 В Пскове на неделю закроют участок улицы Олега Кошевого
12.11.2020, 11:343 Официальный сайт Псковских теплосетей атаковали хакеры 12.11.2020, 11:310 «Газпром межрегионгаз» подвел итоги работы за 10 месяцев 12.11.2020, 11:260 Первыми вакцину от COVID-19 в Латвии получат медики и пожилые люди 12.11.2020, 11:240 Александр Братчиков пожелал Псковской Ленте Новостей не сдавать позиции
12.11.2020, 11:060 Около тысячи псковичей подали заявки на получение цифровых сертификатов 12.11.2020, 10:560 «Монахини»: издательство «Вольный странник» выпустило новинку 12.11.2020, 10:490 МТС начала поддерживать формат RCS-сообщений 12.11.2020, 10:290 Пскович похитил рекламный штендер
12.11.2020, 10:271 Правительство поручило губернаторам создать резерв коек для пациентов с коронавирусом 12.11.2020, 10:170 Медогонку украли из дачного дома в Новосокольническом районе 12.11.2020, 10:140 Трех мечтающих о Франции африканцев задержали в Печорском районе 12.11.2020, 10:111 Жители Пскова смогут контролировать уборку улиц через интернет
12.11.2020, 10:060 Утечку теплоносителя устранили на перекрестке улиц Первомайской и Московской в Пскове 12.11.2020, 10:041 Псковичей приглашают в паломническую поездку в Никандрову пустынь 12.11.2020, 09:520 Из-за вспышки COVID-19 скорую помощь порховичам оказывают медики из соседних районов 12.11.2020, 09:440 «Горячая линия» по вопросам обеспечения лекарствами заработает в России
12.11.2020, 09:390 Москвича будут судить за убийство знакомого на охоте в Себежском районе 12.11.2020, 09:320 Промышленный фотограф сняла серию работ на водоканале Пскова 12.11.2020, 09:310 В Пушкинских Горах заменили 70 метров канализационных труб 12.11.2020, 09:263 В России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет
12.11.2020, 09:180 Жилой дом подожгли в Дновском районе 12.11.2020, 09:170 Петербуржец осужден за сбыт фальшивых денег в Псковской области 12.11.2020, 09:010 Псковская Росгвардия приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны 12.11.2020, 08:520 Более четверти мужчин в России готовы уйти в декрет
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.