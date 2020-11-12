Спорт

Финалистки псковского конкурса красоты отправились в спортклуб

Финалистки конкурса «Мисс Псков 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» отправились в спортивный клуб «Супер-Фитнес», чтобы принять участие в спортивной фотосессии и позаниматься под руководством опытных тренеров клуба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Участницы конкурса смогли позаниматься на различных тренажерах, рассчитанных на развитие разных групп мышц.

Девушки отметили, что им понравились кардиотренажеры, на которых можно быстро и эффективно корректировать вес и фигуру.

Фотограф проекта — Даниил Леонтьев