Спорт

Великолукские футболисты провели последний домашний матч

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел последний домашний матч в 2020 году. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках первенства России среди команд ПФЛ подопечные главного тренера Сергея Осадчука 12 ноября встретились со «Смоленском». Поединок на стадионе «Экспресс» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голы у победителей забили Владислав Ослоновский (32-я минута) и Антон Шишаев (60). У гостей отличился Никита Белунов (89).

Отметим, что из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, матч вновь прошел без зрителей. «Как ни печально это констатировать, но болельщикам так и не удалось из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки воочию увидеть команду в 2020 году», - отметили в клубе.

Набрав в 15 матчах первенства 16 очков, великолучане занимают 11-е место в таблице. В турнире лидируют «Олимп-Долгопрудный» (38 очков), «Зенит-2» и «Динамо-2» (по 30).