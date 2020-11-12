Спорт

Губернатор провел совещание по вопросу строительства ФОКОТа в Печорском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 13 ноября, провел рабочее совещание по вопросу строительства в Печорах физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. Работы на объекте проводятся по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На объекте уже выполнены работы по установке дренажной системы и фундаментов под служебные помещения и трибуну. В настоящее время осуществляется подготовка подушки под футбольное поле и монтаж хоккейных бортов. Техническая готовность ФОКОТа не превышает 35%.

Строительство ведется с отставанием от графика, заметил губернатор. По словам подрядчика, низкий темп работ обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, имеются проблемы с поставкой щебня, необходимого для устройства основания ФОКОТа. Без этого невозможно приступить к монтажу оборудования. Кроме того, у подрядчика имеются вопросы к проектно-сметной документации в плане устройства прямой беговой дорожки.

После обсуждения ситуации глава региона поручил подрядчику вопрос поставки щебня оперативно отработать с руководством Комитета по строительству и дорожному хозяйству области. Еще одна сложность — в кратчайшие сроки предоставить новое проектное решение в контролирующие органы. «Много сил потрачено на то, чтобы эти спортивные комплексы появились в регионе, поэтому неосвоение средств в этой части недопустимо», — подчеркнул Михаил Ведерников и призвал ответственные стороны к эффективному взаимодействию.

Отметим, еще один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в регионе возводится в поселке Сосновый Бор Себежского района. Работы на объекте выполнены более чем на 50%. Создана грунтовая площадка, уложенная по специальной технологии, произведена заливка бетонной смеси в основание контурного ограждения, установлены борта и уложены необходимые инженерные коммуникации.

Напомним, на закупку спортивно-технологического оборудования для ФОКОТов в обоих муниципалитетах выделено 50 млн рублей.