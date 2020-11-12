Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу над бойцом из Египта

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмен Центра ММА города Великие Луки и клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Руслан Шамилов одержал победу нокаутом над египтянином Абделем Эмамом. Бой состоялся сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в рамках турнира MMA-series 20.



Фото с Instagram-страницы Николая Козловского

Указывалось, что египетский боец Абдель Рахман Эмам принимал участие в турнирах таких промоушенов, как EC, GalAna Exclusive Championship и EFC.

Тем не менее великолукский спортсмен выиграл бой уже на четвертой минуте первого раунда турнира.

Руслана Шамилова уже поздравил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в Instagram: «Наш боец уверенно стал лучшим! Руслан отправил противника в нокаут на четвертой̆ минуте первого раунда. Это еще раз доказывает, что наш земляк является одним из самых перспективных российских молодых бойцов среднего веса. Руслану Шамилову и всему тренерскому составу спасибо за победу! Вперед к новым вершинам!» - написал глава города.