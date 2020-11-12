Спорт

Великолучане завоевали «серебро» и «бронзу» на соревнованиях по самбо в Можайске

Великолучане завоевали «серебро» и «бронзу» на соревнованиях по самбо в Можайске. Об этом пишет портал «ВЛуки.ру».

Отметим, межрегиональный турнир «День самбо - 2020» состоялся 14 ноября в Можайске.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Москвы, Московской, Пензенской, Рязанской, Псковской, Смоленской, Ярославской, Тверской, Белгородской, Владимирской областей.

Великолукские спортсмены завоевали «серебро» и «бронзу»: Никита Пушаков занял второе место в весовой категории до 35 кг, а Максим Колесов - третье место в категории до 30 кг.