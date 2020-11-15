Спорт

Псковские спортсмены отправились на сборы национальных команд

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области отправились на тренировочные сборы команд России по различным видам спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, псковские легкоатлеты братья-барьеристы Константин и Филипп Шабановы, а также прыгунья Наталья Спиридонова проходят восстановление после летнего сезона и начинают подготовку к старту зимних соревнований. Также на сборы отправилась псковский тренер по легкой атлетике Екатерина Алексеева.

Псковские гребцы Павел Сорин и Александр Матвеев находятся вместе со сборной команды страны, которая после зимнего перерыва продолжит борьбу за лицензии Токио в академической гребле. В турецком Даламане они начали подготовку к развязке предолимпийского цикла на первом сборе с новым специалистом. Сборной России представлен новый главный тренер, с которым заключен контракт до конца Игр в Токио, - итальянец Джанни Постильоне, ему помогает литовец Миколас Масилионис. Следующий сбор гребцы проведут в Греции в декабре. А псковский тренер Сергей Матвеев вызван на сбор молодежной команды страны по гребле в Грозный.

Также на тренировочный сбор, предваряющий Чемпионат России по боксу, вызвали нескольких псковских боксеров. Напомним, что право выступить на Чемпионате страны завоевали Мухаммад Шехов, Сергей Егоров и Глеб Голик.