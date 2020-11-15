Спорт

Юные псковские каратисты успешно выступили на турнире в Вологодской области

Юные псковские каратисты завоевали призовые места на Открытом Кубке Вологодской области по карате WKF. Соревнования прошли 20-21 ноября в Череповце, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерация карате города Пскова Антон Потебня.

Елизавета Потебня

«Сейчас, во время практически полного отсутствия соревнований из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, мы очень обрадовались, что наши друзья из Вологды сумели согласовать проведение официальных соревнований с соблюдением всех мер предосторожности, и с удовольствием приняли предложение принять участие в этом турнире. Спортсменам просто необходимо соревноваться, чтобы совершенствоваться, а тренерам видеть прогресс своих воспитанников, заниматься работой над ошибками по итогам выступлений, делать шаги для дальнейшего совершенствования мастерства», - рассказал Антон Потебня.

Дмитрий Потебня

Соревнования прошли в разделах «индивидуальное кумите» и «индивидуальное ката». Всего в турнире приняли участие более 150 спортсменов из Вологодской, Архангельской и Псковской областей. По итогам соревнований псковская сборная завоевала 11 медалей из которых 5 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых.

Анна Дорохова

Итоги выступлений псковских спортсменов:

- Иван Шевчук - 3 место, ката, 10-11 лет;

- Дмитрий Александров - 3 место, ката, 10-11 лет; 1 место, кумите, 10-11 лет, до 35 кг;

- Максим Трусов - 1 место, кумите, 6-7 лет, до 25 кг;

- Алиса Ворсюченко - 3 место, ката 10-11 лет; 1 место, кумите, 10-11 лет, до 40 кг;

- Максим Хоменко - 3 место, кумите, 12-13 лет, свыше 55 кг;

- Дмитрий Потебня - 2 место, кумите, 10-11 лет, свыше 45 кг;

- Алексей Буравлев - 1 место, кумите, 8-9 лет, свыше 35 кг;

- Анна Дорохова - 3 место, кумите, 10-11 лет, до 30 кг;

- Елизавета Потебня - 1 место, ката, 12-13 лет.

Алиса Ворсюченко

«Спортсмены были заряжены на результат. Безусловно, было сложно после 10 месяцев отсутствия соревнований. Некоторые спортсмены дебютировали в новых для них возрастных категориях, что накладывало дополнительную ответственность и волнение. Тренерский состав остался доволен результатом, ну, а работа над ошибка у нас впереди», - добавил Антон Потебня.

Дмитрий Александров

Добавим, что спортсмены тренируются на базе школы боевых искусств «Будокан "АТЭМИ"» под руководством Антона Потебни, Михаила Шалыгина, Юлии Петровой и Евгения Ермолова.

Фотографии предоставил председатель спортивной федерация карате города Пскова Антон Потебня.