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Спорт

Великолукский футболист оказался в центре скандала

24.11.2020 22:09|ПсковКомментариев: 0

Защитник брянского футбольного клуба «Динамо», великолучанин Андрей Луканченков оказался в центре скандала. В интервью блогеру Евгению Савину в Instagram спортсмен рассказал о том, как ему угрожали на футбольном поле.

Андрей Луканченков. Фото: ФК «Динамо-Брянск»

Андрей Луканченков сообщил, что он и его одноклубники направили письмо на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова, в котором указали на профессиональную непригодность нынешнего начальника команды Валерия Корнеева.

Instagram, Евгений Савин

«Человек просто не справлялся со своими обязанностями, - рассказал он в беседе с блогером. - Творил там такое… Бред вообще, полный. Человек не хочет работать, ничего не хочет делать. Доходило до смешного. Прилетали на игру в Пятигорск, человек забывал заказать обед и 30 человек шли есть в общественную столовую, потому что перелет из Брянска долгий».

Кроме того, от футболистов скрыли перед игрой факт, что у них подтвердили коронавирус, пояснил Андрей Луканченков.

«Не знаю, это наглость или безрассудство - под конец тренировки Корнеев проводит своего друга на базу, - продолжил он. - Ребята тренируются на естественном поле, я на искусственном бегал, после травмы восстанавливался. Корнев стоит, показывает на меня пальцем, этот чудак на меня смотрит. Корнеев отходит в сторону, тот говорит: "Можно тебя на минуточку поговорить?". Я говорю: "Конечно, можно". Он говорит и показывает пальцем на Корнеева: "Слышишь, это мой братуха. И вы его не обижайте вот этими своими письмами. Вы че там за бред пишете?". Я говорю: "Во-первых, это не бред. Это чистая правда, что мы про него написали. И он вредит всему брянскому футболу. В принципе он футболу вредит". И он говорит: "Слышишь, у тебя здесь семья, ты подумай. У тебя же там есть кто-то, да?". Я говорю: "Да, есть". Он: "Ты просто задумайся". Я говорю: "Ты мне что, угрожаешь?". Он говорит: "Нет-нет-нет, я тебя просто предупреждаю"».

Андрей Луканченков добавил, что написал по этому факту заявление в полицию.

Руководство ФК «Динамо-Брянск» в лице исполнительного директора Александра Мисника встало на сторону начальника клуба Валерия Корнеева. «Большинство фактов, указанных в письме, не соответствуют действительности. В. В. Корнеев, имеющий богатый управленческий опыт, ответственно относится должностным обязанностям в родном клубе, в котором провел большую часть своей успешной футбольной карьеры. Цели и задачи клуба и футболиста Луканченкова разные. Мы хотим играть в ФНЛ и развиваться, а не устраивать разборки, вынося их за пределы клуба», - говорится в группе футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что ФК «Динамо-Брянск» считает поведение опытного футболиста и одного из ключевых игроков клуба «как минимум, непрофессиональным». «В настоящее время вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем и восстанавливаться от травмы, он продолжает вносить разногласия и сумбур в коллектив», - сказано в сообщении.

Напомним, Андрей Луканчеков начинал профессиональную карьеру в клубах зоны «Запад» Второго дивизиона «Кривичи» и «Псков-2000». Выступал за молодежную сборную России, в составе которой провел девять матчей.

Теги: #футбол #спорт #скандал
Источник: Псковская Лента Новостей
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