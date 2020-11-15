Великолукский футболист оказался в центре скандала

Защитник брянского футбольного клуба «Динамо», великолучанин Андрей Луканченков оказался в центре скандала. В интервью блогеру Евгению Савину в Instagram спортсмен рассказал о том, как ему угрожали на футбольном поле.
Андрей Луканченков. Фото: ФК «Динамо-Брянск»
Андрей Луканченков сообщил, что он и его одноклубники направили письмо на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова, в котором указали на профессиональную непригодность нынешнего начальника команды Валерия Корнеева.
Instagram, Евгений Савин
«Человек просто не справлялся со своими обязанностями, - рассказал он в беседе с блогером. - Творил там такое… Бред вообще, полный. Человек не хочет работать, ничего не хочет делать. Доходило до смешного. Прилетали на игру в Пятигорск, человек забывал заказать обед и 30 человек шли есть в общественную столовую, потому что перелет из Брянска долгий».
Кроме того, от футболистов скрыли перед игрой факт, что у них подтвердили коронавирус, пояснил Андрей Луканченков.
Андрей Луканченков добавил, что написал по этому факту заявление в полицию.
Руководство ФК «Динамо-Брянск» в лице исполнительного директора Александра Мисника встало на сторону начальника клуба Валерия Корнеева. «Большинство фактов, указанных в письме, не соответствуют действительности. В. В. Корнеев, имеющий богатый управленческий опыт, ответственно относится должностным обязанностям в родном клубе, в котором провел большую часть своей успешной футбольной карьеры. Цели и задачи клуба и футболиста Луканченкова разные. Мы хотим играть в ФНЛ и развиваться, а не устраивать разборки, вынося их за пределы клуба», - говорится в группе футбольного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что ФК «Динамо-Брянск» считает поведение опытного футболиста и одного из ключевых игроков клуба «как минимум, непрофессиональным». «В настоящее время вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем и восстанавливаться от травмы, он продолжает вносить разногласия и сумбур в коллектив», - сказано в сообщении.
Напомним, Андрей Луканчеков начинал профессиональную карьеру в клубах зоны «Запад» Второго дивизиона «Кривичи» и «Псков-2000». Выступал за молодежную сборную России, в составе которой провел девять матчей.