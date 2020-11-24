Спорт

Пскович избран в руководящие органы Федерации тяжелой атлетики России

Президент Псковской региональной федерации тяжелой атлетики Игорь Цветков избран в руководящие органы ФТАР. Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, такое решение принято на отчетно-выборной конференции федерации, в которой приняли участие делегаты из 72 регионов.

В рамках мероприятия на следующий 4-летний цикл был избран президент федерации, а также новые составы исполкома и ревизионной комиссии ФТАР. На пост президента было выдвинуто 4 претендента. Большинством голосов (47) победил действующий президент ФТАР Максим Агапитов.

В новый состав исполкома включили 21 представителя, в том числе президента Псковской региональной федерации тяжелой атлетики, инспектора Федерации тяжелой атлетики России по СЗФО Игоря Цветкова.