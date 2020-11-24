Спорт

Участницы конкурса «Миссис Псков 2020» напрыгались

Финалистки 11-го сезона «Миссис Псков» поучаствовали в танцевально-прыгучих кардио-тренировках. Называются они джампинг, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

«Это были огненные 30 минут с прыжковой частью на мини-батутах и функционально-силовой частью. Участницы смогли прочувствовать, каково это — работа с собственным весом в режиме интенсивного выполнения на время и выносливость. Они отметили, что почувствовали легкость после тренировки, предполагая, что потеряли лишние килограммы», - уьлчнили организаторы.

Тренировка проходила в Академии спорта на пилона и воздушной акробатики.