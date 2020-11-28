Спорт

Боксер из Псковской области вышел в полуфинал чемпионата России

В Оренбурге на чемпионате России по боксу среди мужчин спортсмен из Пскова вышел в полуфинал, приблизив свой шанс войти в состав национальной сборной, которая представит Россию на Олимпиаде в Токио. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе федерации бокса России, в весовой категории до 57 кг успешно преодолел стадию 1/4 финала боксёр Мухаммад Шехов, завтра он выйдет в ринг против спортсмена из Московской области Овика Оганнисяна.

Бой пройдет в пятницу, 4 декабря, в СКК «Оренбуржье». Боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio.