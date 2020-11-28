Спорт

Великолучанин получил бронзовую медаль в чемпионате России по боксу

В Оренбурге на чемпионате России по боксу среди мужчин великолукский спортсмен получил бронзовую медаль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации бокса России.

В весовой категории до 57 кг боксер Мухаммад Шехо уступил второе место спортсмену из Московской области Овику Оганнисяну. Таким образом, последний вышел в финал, а Мухаммад Шехов получил третье место.

Бой прошел сегодня, 4 декабря, в СКК «Оренбуржье». Боксеры сражаются за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.

Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio.