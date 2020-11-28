Спорт

11 медалей завоевали юные шахматисты из Псковской области на Первенстве СЗФО

11 медалей, включая шесть золотых, завоевали юные шахматисты из Псковской области на Первенстве Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Псковская делегация состояла из 18 юных шахматистов. Всего в соревнованиях (шахматы с классическим контролем времени, «быстрые шахматы» и «блиц»), которые прошли при соблюдении требований Роспотребнадзора, приняли участие более 200 спортсменов.

Золотые медали Первенства СЗФО по классическим шахматам завоевали Татьяна Коршакова (Великие Луки) в категории «девушки до 19 лет» и Алексей Захаров (Псков) в категории «юноши до 15 лет». Серебряная медаль в этой же шахматной дисциплине досталась Эвелине Галахановой (Псков), выступавшей в возрастной категории «девушки до 15 лет».

В спортивной дисциплине «быстрые шахматы» спортсмены из Псковской области завоевали 4 золотые и 2 бронзовые медали. Золотые медали вручили Дарье Кульневой (Псков) в возрастной категории «девушки до 19 лет», Алексею Захарову (Псков) – категория «юноши до 15 лет», Эвелине Галахановой (Псков) – категория «девушки до 15 лет», а также Веронике Петровой – в категории «девочки до 11 лет». Бронзовые награды Первенства СЗФО по «быстрым шахматам» достались Татьяне Коршаковой (Великие Луки) в категории «девушки до 19 лет» и Анфисе Галахановой – возрастная категория «девочки до 9 лет».

Еще две бронзовые медали добавили великолучанка Татьяна Коршакова и пскович Алексей Захаров, занявшие третьи места по «шахматному блицу» в своих возрастных категориях.

По итогам Первенства СЗФО 2020 года на Первенстве России 2021 года Псковскую область будут представлять Татьяна Коршакова (Великие Луки), Алексей Захаров (Псков) и Эвелина Галаханова (Псков).