Спорт

Брейк-данс включен в программу летней Олимпиады

Программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пополнят скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс, сообщает «Интерфакс». Соответствующее решение принял исполком Международного олимпийского комитета.

Также было принято решение сократить общую квоту спортсменов до 10,5 тысяч человек.

Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике. Решение было принято из-за «серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта».

«Пребывание тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК», - отмечается в сообщении.

Также существенно была сокращена квота боксеров, так как признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено.