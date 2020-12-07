Спорт

Директор сети фитнес-клубов в Пскове расскажет, как стать успешным тренером

Директор сети клубов «Супер фитнес» и «С-фитнес» Георгий Пономарев в воскресенье, 13 декабря, проведет тренинг для инструкторов. Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, осталось всего 5 свободных мест.

«Ты тоже пришел в фитнес "по любви", но прожить на эти деньги невозможно? А, может, ты уже неплохо зарабатываешь, но "живешь в зале", и тебе все сложнее идти на работу? Нельзя позволить обстоятельствам сломить себя и заставить уйти из любимого дела! Бронируй участие в тренинге и получи от меня пошаговый план, как стать успешным тренером», - проанонсировал встречу Георгий Пономарев.

Тренинг пройдет 13 декабря в 10.00 по адресу: Рижский проспект, 16 (клуб «Супер фитнес»). Георгий Пономарев расскажет на конкретных примерах, как стать успешным тренером, поделится личным опытом.

Стоимость участия – всего 2700 рублей (цена 4-5 тренировок сегодня). «Осталось всего 5 свободных мест! Так что, бронируй участие сразу по телефону 56-60-80», - пригласили псковичей.

Подробнее читайте на сайте клуба «Супер фитнес» http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/super_fitness_pskov.