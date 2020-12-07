Спорт

«Супер фитнес» дарит скидки к Новому году

Клуб «Супер фитнес» дарит скидки на годовые абонементы в преддверии Нового года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, только с 14 по 16 декабря можно приобрести карту на год со скидкой 3500 рублей.

«А вы уже загадали желание на Новый год? Мечтаете быть в форме? Вы еще успеваете войти в новый год сильными, здоровыми и красивыми!» - заверили в клубе.

Доступно всего 50 карт. Стоимость годового абонемента с учетом скидки составит всего 16 490 руб. Если вы предпочитаете заниматься по утрам, то – 13 990 руб.

Бонусы:

рассрочка на 2 равных платежа;

2 месяца заморозки;

солярий - 30 мин;

скидка 30% на массаж;

4 гостевых визита.

Хотите получить карту еще дешевле? Нужно привести в клуб друга, это даст дополнительную скидку 1000 руб.

Количество карт с праздничной скидкой ограничено! Бронируйте участие в акции сразу по телефону 56-60-80.