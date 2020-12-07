Спорт

Новая спортплощадка может появиться на территории Остенской школы

Новая спортивная площадка может появиться на территории Остенской средней общеобразовательной школы Псковского района. Об этом говорилось на третьем заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 10 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующее обращение направил глава Ершовской волости Олег Трашков, в которого он указывал на необходимость капитального ремонта. Первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко уточнил, что на территории образовательного учреждения отсутствует как таковая площадка, имеется лишь футбольное поле. «Нужно строить новую спортплощадку», - уточнил он.

«В заявке написан ремонт, но необходимо строительство нового строительного объекта. Чтобы понять в какую программу войти, нужна проектно-сметная документация», - отметила исполняющая обязанности председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова.

По ее словам, если площадка окажется не стандартной, то проект не позволит войти в федеральную программу. «Просим до 1 августа 2021 года подготовить проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы», - сказала Елена Чернышова.

«Будем разговаривать с депутатами, думаю поддержат, сумма небольшая», - ответил Святослав Колинко.