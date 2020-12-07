Конкурс на лучшую воркаут-комбинацию стартовал в Псковской области

Команда Street Workout Pskov объявила о старте мотивирующего видеоконкурса «Your best workout combination». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Для участия в конкурсе необходимо:
Требования к элементам в видео:
Пятерых обладателей лучших видео, получивших наибольшее количество голосов, ждут призы. Видео принимаются до 25 декабря. В конкурсе могут принять участие жители Пскова и Псковской области.
Голосование начнется 27 декабря, засчитываются только голоса участников указанных Instagram-аккаунтов и группы. Итоги подведут 30 декабря.