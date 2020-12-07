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Спорт

Псковские полицейские стали призерами чемпионата Северо-Запада по кудо

12.12.2020 09:25|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники УМВД России по Псковской области Сергей Иванов и Никита Белов представили регион на чемпионате Северо-Западного федерального округа России по кудо. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, соревнования прошли в Череповце в Центре боевых искусств.

Спортсменам удалось завоевать призовые места - псковские полицейские стали первыми в категориях "250 единиц" и "260 единиц" соответственно. В кудо на соревнованиях используют не традиционные весовые категории, а коэффициенты силы, измеряемые в единицах, складывающиеся по формуле «Рост+вес=Единицы КС».

«Соревнования получились интересными, было много увлекательных, энергичных и по-настоящему захватывающих поединков. Спортсмены удивляли хорошим уровнем спортивной подготовки, технического мастерства и демонстрировали невероятную волю к победе», - поделились своими впечатлениями о турнире полицейские.

Источник: Псковская Лента Новостей
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