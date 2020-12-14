Спорт

Новую воркаут-площадку откроют на улице Инженерной в Пскове 19 декабря

Торжественное открытие новой воркаут-площадки состоится 19 декабря возле дома №76 на улице Инженерной в Пскове – около клуба дзюдо «Кодокан». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Мероприятие начнется в 12.00. «Площадка появилась благодаря поддержке "Общественных проектов Псковской области" и губернатора в рамках проекта по установке спортивных воркаут-площадок в Псковской области», - отметил Виталий Дидыч.

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Участников мероприятия ждут трюки от команды Street Workout Pskov, а также спортивные состязания и конкурсы с подарками от спонсоров мероприятия.