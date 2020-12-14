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Спорт

Псковский курсант стал мастером спорта по греко-римской борьбе

16.12.2020 09:05|ПсковКомментариев: 0

Курсанту Псковского филиала академии ФСИН России Ибрагиму Османову присвоили звание мастера спорта России по греко-римской борьбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В 2020 году Ибрагим Османов одержал победу на первенстве Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет в весовой категории до 72 кг. «На этих соревнованиях спортсмен выполнил норматив мастера спорта России по греко-римской борьбе», - добавили в пресс-службе.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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