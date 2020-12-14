Спорт

Псковский курсант стал мастером спорта по греко-римской борьбе

Курсанту Псковского филиала академии ФСИН России Ибрагиму Османову присвоили звание мастера спорта России по греко-римской борьбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В 2020 году Ибрагим Османов одержал победу на первенстве Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет в весовой категории до 72 кг. «На этих соревнованиях спортсмен выполнил норматив мастера спорта России по греко-римской борьбе», - добавили в пресс-службе.