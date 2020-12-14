Спортсмены из РФ не смогут выступать под национальным флагом до декабря 2022 года

Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), передает РИА Новости.
Суд рассматривал спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
«Коллегия арбитров CAS единогласно постановила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу в связи с неспособностью предоставить подлинные данные московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и аналитические данных бывшей московской лаборатории WADA. Коллегия издала ряд директив, которые вступают в силу 17 декабря 2020 года и действуют в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года», - говорится в решении.
Отмечается, что CAS смягчил санкции WADA против российского спорта.
Спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), которое есть в распоряжении РИА Новости.
Суд рассматривал спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
«Коллегия арбитров CAS единогласно постановила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу в связи с неспособностью предоставить подлинные данные московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и аналитические данных бывшей московской лаборатории WADA. Коллегия издала ряд директив, которые вступают в силу 17 декабря 2020 года и действуют в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года», - говорится в решении.
Отмечается, что CAS смягчил санкции WADA против российского спорта.
«Статуса Олимпийской сборной Российской Федерации не существует. Есть олимпийская команда России. В статусе олимпийской команды России спортсмены могут выступать. Они будут выступать в команде национального олимпийского комитета — Олимпийской команды России», - пояснил он.
После серии допинговых скандалов исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и единогласно согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.
Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в CAS.