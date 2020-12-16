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Спорт

В Кремле ответили на запрет Путину посещать Олимпийские игры

18.12.2020 14:41|ПсковКомментариев: 2

В Кремле сожалеют о решении CAS запретить президенту России Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и другие международные спортивные мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, мы относимся к нему (решению — от ред.) негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях», — отметил Песков.

По его словам, это поможет российским атлетам сохранить «международную квалификацию и спортивную форму», что чрезвычайно важно.

Накануне Спортивный арбитражный суд на два года запретил посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира «представителям правительства России», в том числе руководителям министерств, их заместителям, вице-премьерам, главе правительства и президенту страны.

Ограничения не распространяются на членов Международного олимпийского комитета и тех, кто получил приглашение от главы государства, где проводятся соревнования. Под запрет также не подпадают чиновники, которые прибыли на спортивное мероприятие в качестве участников.

CAS встал на сторону WADA в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) — спортсмены страны не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить Всемирному антидопинговому агентству 1,27 миллиона долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA.

Теги: #Путин #спорт #Олимпийские игры #запрет
Источник: Псковская Лента Новостей
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