Спорт

Воркаут-площадка открылась на улице Инженерной в Пскове

Торжественное открытие новой воркаут-площадки состоялось в субботу, 19 декабря, на улице Инженерной в Пскове. В мероприятии приняли участие сотрудники управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, а также представители спортивного сообщества города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, площадка установлена на территории, прилегающей к спортивному клубу дзюдо «Кодокан-Псков», она будет доступна для всех желающих приобщиться к уличной гимнастике и здоровому образу жизни.

Открытию в спальном районе города точки притяжения спортивной молодежи способствовало создание руководством клуба автономной некоммерческой организации «Клуб единоборств "Спортивное единство"» и ее участите в Первом региональном форуме молодых семей, который проходил летом 2020 года при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По итогам защиты проекта АНО получила региональную субсидию в размере более 245 тыс рублей на расширение площади спортивного клуба и обновление его материально-технической базы. Кроме того, при содействии главы региона на территории, прилегающей к клубу была создана воркаут-площадка. Ранее на средства, выделенные муниципалитетом, были проведены работы по благоустройству общественной территории и установлено основание объекта.

В рамках церемонии открытия на площадке прошли показательные выступления представителей воркаут-движения города и спортивные состязания.

Руководитель АНО клуб дзюдо «Кодокан-Псков» Кристина Тимофеева выразила благодарность главе региона и руководству города Пскова за поддержку общественной инициативы. «Уверена, это положительно отразится на воспитании подрастающего поколения, проживающего в районе, и детей, приезжающих к нам со всего города. Мы в свою очередь постараемся привить им любовь к спорту и здоровому образу жизни, а также научим добиваться поставленных целей», - отметила руководитель АНО.