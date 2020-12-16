Спорт

Российские хоккеисты обыграли чехов и возглавили таблицу Кубка Первого канала

Сборная России со счетом 4:1 победила команду Чехии в матче второго тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала, передает ТАСС.

Заброшенными шайбами у россиян отметились Антон Бурдасов (7-я минута), Андрей Кузьменко (10) и Максим Мамин (41, 58). В составе чехов гол на счету Лукаша Седлака (16).

Для 29-летнего Бурдасова эта шайба стала первой в составе национальной команды, которую он представляет с сезона-2011/12. Нападающий не мог отличиться на протяжении 29 встреч.

Ранее в субботу сборная Швеции обыграла команду Финляндии (4:1). Россияне единолично возглавили турнирную таблицу с 5 очками в активе. Далее располагаются сборные Швеции (4), Финляндии (3) и Чехии (0). В последнем туре россияне сыграют с командой Финляндии, шведы - со сборной Чехии, оба матча пройдут 20 декабря. Если команда Валерия Брагина обыграет финнов, то гарантирует себе победу в турнире.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Свое нынешнее название турнир носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды - чехи.