Спорт

Псковские каратисты заняли призовые места на рождественском турнире в Петербурге

Юные псковские каратисты заняли призовые места на традиционном Рождественском турнире по карате WKF 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Соревнования прошли в следующих категориях: индивидуальное ката, ката-группа, индивидуальное кумите. Более 150 участников боролись за медали в своих категориях по правилам олимпийского карате.

«Это большое достижение, что в условиях пандемии наши коллеги проводят официальные мероприятия, - отметил Антон Потебня. - При этом мы видим конгломерат высококлассной организации турнира и соблюдения всех требований для профилактики новой коронавирусной инфекции. Соревнования прошли без зрителей, доступ в спортивный зал был строго по пропускам и ограничивался одновременным нахождением на спортивном объекте не более 50 человек, все без исключения соблюдали масочный режим. Исключение было только для спортсменов на татами».

Псков представляли 16 спортсменов в категориях от 10 до 16 лет. Псковичи показали следующие результаты:

Мария Нефедова - 1 место (кумите, 10-11 лет, до 35 кг);

Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня, Георгий Новик - 2 место (ката, 12-13 лет);

Дмитрий Потебня - 2 место (кумите, 10-11 лет, свыше 45 кг);

Анна Дорохова - 3 место (кумите, 10-11 лет, до 30 кг);

Максим Хоменко - 3 место (кумите, 12-13 лет, свыше 55 кг);

Константин Кныш - 3 место (кумите, 12-13 лет, до 45 кг);

Леонид Савченко - 3 место (ката,14-15 лет);

Арсений Арутюнов - 3 место (ката, 12-13 лет);

Матвей Мощанов - 2 место (ката, 10-11 лет);

Наиля Алтаякова - 3 место (кумите, 14-15 лет, АБС);

Елизавета Потебня - 3 место (ката, 12-13 лет);

Олег Куприянчик - 3 место (кумите, 10-11 лет, до 35 кг).

«Спортсмены должны выступать на соревнованиях - это основная цель наших занятий, контрольные точки для спортсмена, если хотите. Конечно, последний год, с учетом ситуации, выступления свелись к самому минимуму, что очень плохо сказывается на уровне спортсменов, на их мотивации и соревновательном опыте. Некоторые наши спортсмены перешли в другие возрастные категории, и эти соревнования были некой отправной точкой для них, пробой сил. Некоторые попробовали свои силы впервые на выездных соревнованиях, и мы рады их первым шагам и первым победам. Результатами команды мы довольны. Будем работать дольше и выводить спортсменов на новые высоты», - рассказал тренер сборной города Михаил Шалыгин.

Следующие старты будут уже в 2021 году. Ближайшие - это Всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге, а также Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа в Череповце.