Спорт

Студент великолукского вуза выиграл соревнования в рамках чемпионата России по биатлону

Студент Великолукской академии физической культуры и спорта Кирилл Стрельцов занял первое место в мужской индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Как сообщает rusbiathlon.ru, соревнования «Ижевская винтовка» прошли в Удмуртии. Победитель гонки опередил на 41.4 секунды Дмитрия Шамаева, ставшего вторым. Бронзовую медаль завоевал Илья Гаврилов.

Соревнования «Ижевская винтовка» проходят в рамках чемпионата России по биатлону и имеют статус отборочных соревнований в сборную страны. Результаты, показанные на этих стартах, дают возможность спортсменам попасть на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.