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Спорт

Назван лучший футболист XXI века

28.12.2020 00:24|ПсковКомментариев: 0

Нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду Globe Soccer Awards как лучший футболист XXI века. В борьбе за номинацию также участвовали форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, бразильский футболист Роналдиньо и капитан «Барселоны» Лионель Месси, передает «Лента.ру».

Отмечается, что за свою карьеру Роналду пять раз выигрывал Кубок чемпионов, а также одерживал победу в чемпионатах Италии, Испании и Англии.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил награду Globe Soccer Awards как лучший тренер XXI века. Стать лучшим тренером XXI века, помимо Гвардиолы, могли еще три специалиста. Это француз Зинедин Зидан («Реал»), португалец Жозе Моуринью («Тоттенхэм») и Алекс Фергюсон. Шотландец наибольших успехов добился с «Манчестер Юнайтед».

Источник: Псковская Лента Новостей
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